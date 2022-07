La moto sbanda dopo il sorpasso e si schianta contro una recinzione: botta tremenda e volo sull'asfalto

Diverse e serie le lesioni riportate dal motociclista coinvolto nello schianto - avvenuto nel pomeriggio di sabato - lungo via Mantova a Montichiari. Si tratta di un 27enne di casa a Ghedi: è stato trasportato d'urgenza al Civile Di Brescia, a causa delle numerose fratture e del trauma alla schiena riportato nella rovinosa caduta sull'asfalto.

L'incidente è avvenuto verso le 15. Stando a quanto ricostruito dalla polizia locale di Montichiari, il 27enne avrebbe fatto tutto da solo, perdendo il controllo della moto - una Yamaha R1 - mentre era in fase di sorpasso. Poi lo schianto contro una recinzione e lo spaventoso 'volo' dalla sella.

Il giovane biker - per fortuna - non avrebbe mai perso conoscenza, ma l'allarme è scattato in codice rosso.

La macchina dei soccorsi si è mossa rapida: sul posto sono giunte in pochi minuti un'automedica e un'ambulanza della Croce Bianca di Brescia. Una volta stabilizzato, il 27enne è stato trasportato nel nosocomio cittadino, dov'è tuttora ricoverato.