Moto sorpassa e centra il furgone delle Poste: biker vola sull’asfalto per 10 metri

Non avrebbe mai perso conoscenza, ma sarebbero critiche le condizioni del motociclista di 60 anni rimasto coinvolto, nel pomeriggio di mercoledì, nell’incidente avvenuto lungo via Mantova a Montichairi.

Sbalzato dalla sella della sua Honda, l’uomo - residente a Castiglione delle Stiviere (Mn) - sarebbe caduto rovinosamente sull’asfalto e avrebbe riportato numerosi gravi traumi. Dopo le prime cure prestate sul posto, è stato trasferito - a bordo di un’eliambulanza - al Civile di Brescia. Come detto, le sue condizioni sarebbero serie, ma non si teme per la sua vita.

La dinamica e le responsabilità dello schianto - avvenuto poco dopo le 14.30 di mercoledì - sono al vaglio della Polizia Locale di Montichiari, che si è occupata dei rilievi. Stando a una prima ricostruzione, la moto avrebbe colpito in pieno la portiera di un Fiat Fiorino delle Poste, che stava svoltando a sinistra, mentre era in fase di sorpasso. L'impatto ha fatto perdere il controllo della "due ruote" al biker: sbalzato dalla sella, è caduto sull’asfalto dopo un ‘volo’ di circa 10 metri.