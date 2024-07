Frontale auto-tir in tangenziale: uomo muore sul colpo, caos traffico

Un'altra vittima sulle strade bresciane: un uomo di 86 anni ha perso la vita in un tragico schianto avvenuto nella mattinata di oggi (giovedì 11 luglio) lungo la Sp 567 a Montichiari. Stando alle prime informazioni trapelate, l'anziano era a bordo di un'auto, finita nel fosso dopo il devastante impatto frontale con un tir. Per l'86enne non ci sarebbe stato più nulla da fare: è morto sul colpo.

I sanitari intervenuti sul posto, insieme ai vigili del fuoco di Mantova, hanno potuto solo constatare il decesso. Traumi alla testa e alle gambe per il camionista: è stato trasferito all'ospedale di Montichiari, ma le sue condizioni non destano preoccupazione (il ricovero è avvenuto in codice verde).

Il sinistro è avvenuto poco dopo le 10.30, nei pressi dello stabilimento dell'Amica Chips. Viabilità e rilievi sono stati affidati alla polizia locale di Montichiari: la carreggiata in direzione di Castiglione delle Stiviere è stata chiusa al traffico. Si segnalano lunghe code e rallentamenti.