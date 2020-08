Si sente male alla guida, riesce ad accostare: la sua ragazza chiama i soccorsi

Sono stati attimi di grande paura giovedì sera a Montichiari, nella zona residenziale di Via Bonacino, quando un giovane di 25 anni si è sentito male alla guida della sua auto, ma è riuscito ad accostare evitando così di provocare un incidente. In quel momento, di fianco a lui, anche una ragazza di 20 anni: sarebbe stata lei la prima ad allertare i soccorsi.

L'allarme è stato lanciato in codice rosso, intorno alle 20, anche perché in un primo momento non era ben chiaro cosa fosse successo. All'arrivo degli operatori sanitari – sul posto l'automedica e un'ambulanza di Soccorso Pubblico Calcinato – l'auto era ferma, e il ragazzo alla guida stava già perdendo i sensi, mentre la giovane che era con lui chiamava aiuto.

Rapidamente soccorso, il 25enne è stato trasferito d'urgenza in ospedale, ma poi fortunatamente ricoverato in codice giallo al nosocomio di Montichiari (dunque non è in pericolo di vita). I rilievi e gli accertamenti del caso sono stati affidati agli agenti della Polizia Locale.