Scontro frontale tra un furgone e un’auto: 4 feriti, tra cui 2 ragazzi

Un violento scontro frontale si è verificato lungo via Santellone, a Montichiari. Il bilancio dell’incidente, avvenuto nella tarda serata di martedì 2 luglio, è di 4 feriti, per fortuna nessuno di loro verserebbe in gravi condizioni.

Stando a quanto ricostruito dalla polizia stradale di Iseo, che si è occupata dei rilievi, un’auto con a bordo un ragazzo e una ragazza di 21 e 23 anni si è scontrata con un furgone su cui viaggiavano un 73enne e un 39enne. L’impatto tra due veicoli sarebbe avvenuto in prossimità di una curva. La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata poco dopo le 23.30: sul posto, per i soccorsi, sono state inviate tre ambulanze e un’automedica.

Per tutte le 4 persone coinvolte si è reso necessario il trasporto in ospedale: due sono state ricoverate al Civile, una alla clinica Poliambulanza di Brescia e una nel nosocomio della cittadina della Bassa. Per loro traumi e ferite serie, ma non gravi, per fortuna. Restano ancora da chiarire le responsabilità dell’incidente, come quale dei due veicoli abbia invaso l’opposta corsia di marcia e per quale ragione.