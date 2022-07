Terribile frontale sulla Statale, è gravissima: ragazza lotta per la vita

La sbandata, poi il terribile frontale contro un'auto che viaggiava nell'opposta corsia. Le condizioni della ragazza di 24 anni, che era al volante di una Micra, sono apparse critiche fin dagli istanti successivi al tremendo incidente avvenuto, verso le 9.30 di domenica mattina, a Montichiari.

Estratta dall'abitacolo dell'utilitaria dai sanitari, la ragazza - di casa a Ghedi- è stata poi trasportata, a bordo di un'eliambulanza, al Civile di Brescia e infine ricoverata in seconda rianimazione. Le sue condizioni sarebbero gravissime: stando all'ultimo bollettino medico, sarebbe in pericolo di vita e la prognosi resta - ovviamente - riservata. Tutto il paese in queste delicatissime ore sta facendo il tifo per lei.

Stando a una prima ricostruzione, la 24enne avrebbe sbandato improvvisamente mentre viaggiava lungo la ex Statale Lenese in direzione di Ghedi e invaso l'opposta corsia proprio mentre sopraggiungeva una Kia con a bordo una famiglia con una bimba di 7 anni. Nella carambola è rimasta coinvolta anche una Jeep: non è riuscita a frenare in tempo ed ha tamponato la Kia.

Ad avere la peggio nello schianto è stata la 24enne, mentre padre, madre e bimba di 7 anni che erano a bordo dell'altra utilitaria se la sarebbero cavata con lievi lesioni: sono stati portati in ospedale - a Desenzano e alla Poliambulanza di Brescia - per gli accertamenti del caso.

Le cause che hanno portato la 24enne a perdere il controllo della Micra sono ancora al vaglio della polizia stradale di Desenzano: non si esclude che la giovane possa avere accusato un malore improvviso.