Pauroso incidente sull'ex Statale: donna bresciana lotta per la vita in ospedale

Sta lottando per la vita in ospedale la donna di 55 anni che giovedì pomeriggio è rimasta coinvolta in un terribile incidente lungo la ex Statale 668 a Montichiari. Stando a una prima ricostruzione, sembra che intorno alle 16.30 due auto si siano scontrate frontalmente, quasi al confine con Ghedi.

Alla guida dei due veicoli, una vecchia Renault e una Fiat, c'erano due donne: la prima, 55 anni e originaria di Adro, ha riportato le ferite più gravi; la seconda, 57 anni di Lonato, è rimasta miracolosamente incolume.

Lotta per la vita in ospedale

Tempestivo l'arrivo dei soccorsi: sul posto l'automedica e due ambulanze di Croce Blu e Croce Rossa, insieme ai Vigili del Fuoco. La 55enne è rimasta incastrata tra le lamiere, liberata dai pompieri e poi trasferita d'urgenza alla Poliambulanza, dov'è tutt'ora ricoverata in terapia intensiva, in pericolo di vita. Ad occuparsi dei rilievi la Polizia Locale di Montichiari.