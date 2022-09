Tragico incidente in moto: tra un mese sarebbe diventato papà

È Florin Zamfir, 37enne romeno, la vittima del tragico incidente in moto, avvenuto verso mezzogiorno di domenica lungo viale Europa a Montichiari.

Zamfir stava provando la Kawasaki di un'amico, quando, al confine con Calcinato, si è schiantato contro la Fiat Punto di un 21enne. Stando a quanto accertato finora dai carabinieri del Radiomobile di Desenzano, che hanno anche raccolto la versione di alcuni testimoni oculari, pare che il 37enne stesse sorpassando, a velocità elevata, in un punto in cui è vietato (in quel tratto c'è la linea continua). L'automobilista stava invece svoltando sulla sinistra, una manovra a sua volta non consentita dalla segnaletica presente.

L'impatto è stato terribile: il biker si è schiantato contro la fiancata sinistra della Punto, venendo poi sbalzato a 20 metri di distanza, in un canale in cemento a lato della carreggiata. È morto sul colpo: i tentativi di rianimarlo dei sanitari, sopraggiunti con ambulanze ed elisoccorso, sono stati purtroppo vani. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Brescia.

Sul caso, come da prassi, la Procura di Brescia aprirà un fascicolo per omicidio stradale, cercando di far luce su quanto avvenuto. Intanto, si attende il risultato degli esami tossicologici a cui è stato sottoposto il 21enne, portato in ospedale a Desenzano in stato di shock e con lievi ferite.

I funerali saranno celebrati nella giornata di martedì, alle 17, nella chiesa ortodossa di Novagli. Florin Zamfir stava per diventare padre: la sua compagna, Adelina, è all'ottavo mese di gravidanza.