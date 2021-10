Un'auto la travolge sulle strisce: sbalzata sull'asfalto, batte la testa

Stamattina, a Montichiari, una 47enne del paese è stata investita in viale Guglielmo Marconi, all’altezza dell’edicola "Gaia", poco prima delle scuola secondaria Alberti.

Erano circa le 10: una 70enne ha travolto con la sua utilitaria – per cause ancora da chiarire – una donna che stava attraversando sulle strisce pedonali. Tempestivo l’arrivo dei soccorsi: in pochi minuti sono giunte un’auto medica e un’ambulanza, insieme alla Polizia locale di Montichiari, impegnata nei dovuti rilievi.



La 47enne ha riportato un trauma cranico: dopo le prime cure sul posto, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Montichiari.