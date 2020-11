Schianto a catena: 4 feriti, di cui uno grave, e traffico in tilt

Due tamponamenti avvenuti a distanza di pochi secondi l’uno dall’altro hanno paralizzato, giovedì pomeriggio, il traffico lungo la Corda Molle, spina dorsale della viabilità della Bassa. Il bilancio del doppio schianto, avvenuto verso le 18.30 tra Montichiari e Borgosatollo, è di 4 feriti, di cui uno in gravi condizioni.

Quattro invece i mezzi coinvolti: due auto, un pullman e un furgone, che viaggiavano nella medesima direzione di marcia. Stando a quanto ricostruito dalla Polizia stradale dei Montichiari, all’origine della carambola ci sarebbe un tamponamento tra due auto. Proprio a causa del primo sinistro, il bus che sopraggiungeva avrebbe rallentato, finendo per essere colpito in pieno da un furgone Iveco Daily che, a quanto pare, viaggiava a velocità piuttosto sostenuta.

Un impatto violento quest’ultimo: la parte anteriore del furgone è infatti stata letteralmente distrutta dallo schianto. Il conducente, un cittadino indiano di casa nel Mantovano, è stato estratto dalle lamiere accartocciate dai Vigili del Fuoco di Brescia e poi affidato alle cure dei sanitari del 118 giunti a bordo di un’eliambulanza e di 5 autolettighe.

Le sue condizioni sono apparse, in un primo momento, davvero critiche. Per fortuna l’allarme è rientrato dopo il ricovero all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il quadro clinico sarebbe migliorato nel corso della nottata e non si teme per la sua vita. Traumi e contusioni, non di grave entità, per gli altri tre feriti.