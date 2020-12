Travolta da un'auto mentre attraversa la strada: donna muore in ospedale

Montichiari. Angela Scardevoni, 84enne di casa in paese, è morta a seguito di un grave incidente stradale avvenuto venerdì mattina. Era stata ricoverata all'ospedale Civile di Brescia, dov'è poi deceduta: le sue condizioni erano apparse disperate fin dal primo momento.

Tutto è accaduto verso le 11 di venerdì nei pressi dell'Inps di Montichiari: stando a una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, la donna stava attraversando via Falcone fuori dalle strisce pedonali, quando è stata travolta da un'auto guidata da un monteclarense di 50 anni.

Il conducente della macchina (una Peugeot) si è immediatamente fermato per prestare soccorso all'anziana. L'impatto è stato violento e la chiamata al 112 è scattata in codice rosso: sul posto sono sopraggiunte in pochi minuti un'ambulanza e un'automedica, mentre da Brescia si è alzato in volo l'elisoccorso. Dopo le prime cure, l'84enne è stata trasferita d'urgenza con l'eliambulanza al Civile di Brescia per il ricovero in prognosi riservata. Nel tardo pomeriggio il tragico epilogo.