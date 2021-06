Schianto auto-moto, ragazzo 'vola' sull'asfalto: in ospedale con diverse fratture

Brutto incidente venerdì mattina a Montichiari: una moto si è scontrata contro un’automobile lungo via Mantova a Montichiari, all’altezza dell’area di servizio.

L’episodio è accaduto verso le 10.30: un motociclista di 22 anni, residente in paese, stava svoltando a destra all’incrocio di via Mantova, quando ha urtato contro un’automobile cadendo rovinosamente sull'asfalto.



Immediati i soccorsi: sul posto sono arrivate due ambulanze e un’automedica. Il 22enne ha riportato diverse fratture ed è stato portato in codice giallo alla Poliambulanza. Solo qualche contusione per una ragazza di 30 anni alla guida dell’auto. Presente sul posto per i rilievi la Polizia locale di Montichiari.