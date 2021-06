Drammatico incidente: investito da un camion, ciclista lotta per la vita

Sta ancora lottando per la vita il 56enne di Gorlago che giovedì mattina è stato travolto e investito da un camion mentre era in sella alla sua bicicletta. Tutto è successo intorno alle 11 a Montello, a pochi chilometri dai confini bresciani: il mezzo pesante stava transitando in Via Silvio Pellico quando si è “agganciato” alla due ruote, trascinandola per diversi metri.

Il ciclista è stato sbalzato a terra, sull'asfalto, e forse anche lui trascinato per qualche metro. Le sue condizioni sono parse subito gravissime: è stato soccorso sul posto dall'automedica e da un'ambulanza della Croce Rossa, e poi trasferito d'urgenza (in codice rosso) al Papa Giovanni di Bergamo, dove è tutt'ora ricoverato.

I medici si sono riservati la prognosi, e a diverse ore dall'accaduto non era ancora stato dichiarato fuori pericolo. Avrebbe riscontrato gravi traumi e ferite anche alla testa. Illeso il conducente del camion, comunque sotto shock per quanto successo. I rilievi sono stati affidati agli agenti della Polizia Locale.