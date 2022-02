Si schianta in curva con lo scooter: donna soccorsa dall'eliambulanza

Nella prima mattinata di venerdì, verso le 8, una brutta caduta in motorino a Monte Isola ha visto protagonista una donna di 70 anni, che ha perso il controllo del mezzo in località Cure, mentre affrontava una curva.

Stando a quando ricostruito dagli agenti della polizia locale di Monte Isola, intervenuti per i rilievi, la 70enne avrebbe fatto tutto da sola, sbandando improvvisamente - a causa dell'asfalto reso scivoloso dalla neve - senza coinvolgere altri veicoli.

La donna è rovinosamente caduta a terra, riportando serie lesioni, ma è rimasta sempre cosciente: è stata soccorsa da un'eliambulanza - atterrata in località Menzino - e portata all'ospedale Civile per il ricovero in codice giallo. Non è in pericolo di vita.