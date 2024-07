Schianto auto-moto sulla Statale: uomo soccorso dall’eliambulanza

Ancora un incidente si è verificato lungo la Statale 42 del Tonale, teatro nella mattinata di ieri, mercoledì 17 luglio, del ribaltamento e del successivo incendio di un mezzo pesante. Verso le 12.30 di oggi (giovedì 18 luglio) un’auto e una moto si sono scontrate, per cause al vaglio dei carabinieri di Breno, a Monno. Lo schianto è avvenuto all’altezza dell’incrocio con la strada provinciale 81.

Ad avere la peggio l’uomo di 65 anni che era in sella alla due ruote: sbalzato sull’asfalto, avrebbe riportato seri traumi. I soccorsi sono scattati in codice rosso: raggiunto dall’equipe medica di un’eliambulanza, il 65enne è stato trasferito all’ospedale di Sondalo. Le sue condizioni sarebbero meno allarmanti di quanto temuto in un primo momento: il ricovero nel nosocomio dell’Alta Valtellina è infatti avvenuto in codice giallo.

Non si segnalano particolari ripercussioni per il traffico, solo qualche rallentamento nel tratto di Statale in cui è avvenuto l’incidente. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 e ai carabinieri, c’è una squadra dei vigili del fuoco: lo sversamento di carburante sull’asfalto ha reso necessario il loro intervento per la messa in sicurezza del manto stradale e scongiurare il rischio di incendi.