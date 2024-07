Schianto auto-moto all'incrocio: biker soccorso dall'eliambulanza

Incidente stradale tra auto e moto sulla Strada statale 42 a Monno: in ospedale un turista tedesco di 60 anni. Tutto è successo giovedì mattina, poco prima delle 12.30: lo straniero rimasto poi ferito era in sella alla sua due ruote, seguito da poca distanza da una seconda motocicletta, condotta dalla compagna. All’improvviso, subito dopo la curva che porta allo svincolo per la Strada provinciale 81, si sarebbe trovato di fronte una Fiat Panda che stava svoltando: non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto.

Traumi alle gambe e al torace

A seguito dello schianto è stato sbalzato a terra, per diversi metri sull’asfalto: le sue condizioni hanno destato inizialmente preoccupazione, l’allarme è stato lanciato in codice rosso, ma al termine dei primi accertamenti è stato escluso il pericolo di vita.

Il 60enne ha comunque riportato traumi alle gambe e al torace: è stato soccorso dall’automedica dell’ospedale di Edolo e poi trasferito in ospedale in elicottero, ricoverato in codice giallo a Sondrio. Illesa la sua compagna in moto, così come la donna alla guida della Panda. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri di Breno: all'origine dell'incidente potrebbe esserci una mancata precedenza.