Auto finisce nella scarpata: conducente soccorso dall'eliambulanza

Verso le 11.40 di oggi, giovedì 6 luglio, due squadre di Vigili del fuoco del Comando di Brescia sono dovute intervenire sulla Sp81, nel Comune di Monno in alta Valcamonica, per soccorre una coppia di anziani (un 87enne e una 81enne) finiti in una scarpata con l'auto.

Estratto dall'abitacolo, l'uomo è stato affidato ai sanitari del 118 ed elitrasportato al Civile di Brescia. La donna è stata invece presa in cura dall'équipe medica di un'ambulanza; entrambi sono stati ricoverati in codice giallo. Sul posto è intervenuto anche il Soccorso Alpino.