L'auto svolta, la moto la prende in pieno: botta tremenda e volo sull'asfalto

Una botta tremenda, e un volo di diversi metri sull'asfalto, tanto che per lunghi attimi si è temuto il peggio: non è andata così, per fortuna, e il centauro 64enne protagonista dell'incidente stradale di mercoledì mattina tra Moniga e Manerba è già stato dichiarato fuori pericolo. Anche se è ancora ricoverato in Poliambulanza a Brescia, dove è stato trasferito in elicottero.

Tutto è successo poco prima delle 13 sull'ex Statale, la Sp572, in direzione Salò: è qui che la Honda Africa Twin guidata dal 64enne di casa a San Felice ha centrato in pieno una Porsche Cayenne che in quel momento stava svoltando a sinistra, diretta verso il negozio Raf Statue. Impatto violentissimo, e inevitabile.

Soccorso da ambulanza e automedica

Illeso il conducente dell'auto, un turista tedesco: la vettura è stata colpita sul lato posteriore. Ad avere la peggio, ovviamente, il centauro: non ha mai perso conoscenza, ma è stato soccorso dall'automedica di Gavardo e da un'ambulanza dei Volontari del Garda, in attesa dell'arrivo dell'elicottero decollato da Verona (e poi atterrato in un campo lì vicino).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Rilievi e viabilità sono stati affidati agli agenti della Polizia Locale della Valtenesi: la strada non è stata chiusa al traffico ma gestita con un senso unico alternato. Sono ancora al vaglio la dinamica e le responsabilità dell'incidente: pare che la moto stesse effettuando un sorpasso.