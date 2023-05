Pauroso schianto nella notte: 3 veicoli coinvolti e 7 feriti, anche due bambini

Tre veicoli coinvolti, sette feriti (per fortuna non gravi) tra cui due bambini: è il bilancio dell'incidente di sabato notte a Monasterolo del Castello, sul lago di Endine. Lo schianto poco prima dell'1: la dinamica è poco chiara e la stanno ricostruendo i carabinieri. Sta di fatto che due vetture si sono centrate frontalmente coinvolgendo anche un terzo mezzo: uno di questi è finito ruote all'aria nel campo sul ciglio della strada, in Via Giuseppe Mazzini.

Sette feriti in ospedale

La centrale operativa di Areu ha inviato sul posto i Vigili del Fuoco del comando provinciale, con il supporto dei volontari di Lovere, e ben quattro ambulanze (tre della Croce Rossa e la quarta dei volontari di Sarnico) oltre all'automedica. Il bilancio, come detto, è di 7 feriti: mamma, papà e i figlioletti (maschio e femmina) di 6 e 10 anni, due ragazzi di 22 e 23 anni, una ragazza di 25 anni. Sono stati ricoverati in codice giallo e verde negli ospedali di Bergamo, Lovere e Seriate.