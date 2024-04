Travolta da una moto mentre attraversa la strada: donna soccorsa dall’eliambulanza

Una donna di 57 anni di casa a Concesio è stata trasferita in eliambulanza al Civile di Brescia, in seguito a un incidente stradale avvenuto, nel pomeriggio di sabato 20 aprile, a Monasterolo del Castello (Bg). Per cause al vaglio dei carabinieri, la 57enne è stata travolta da una moto, guidata da un giovane di 21 anni, mentre stava attraversando la strada.

La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata, verso le 14.30, in codice rosso. Per la donna e il giovane biker si era temuto il peggio, tanto che sul posto è stato inviato anche l’elisoccorso, decollato da Brescia. Dopo le prime cure, la 57enne è stata trasferita in elicottero all’ospedale Civile: avrebbe riportato numerosi seri traumi, ma non sarebbe in condizioni critiche. Anche il 21enne è stato portato nel principale nosocomio della città e successivamente ricoverato in codice giallo: se la caverà.