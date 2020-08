Paurosa carambola tra auto e camion: un ferito grave, coinvolto anche un bimbo

Incidente stradale nella tarda mattina di lunedì a Molinetto di Mazzano: due auto e un camion si sono scontrati lungo viale Valtenesi. Cinque, tra cui un bimbo di 4 anni, le persone rimaste coinvolte.

La dinamica della carambola non è ancora stata chiarita dalla Polizia Locale, intervenuta con una pattuglia. La chiamata al 112 è scattata verso le 12.30: sul posto diverse ambulanze, giunte a sirene spiegate, e i Vigili del Fuoco. Stando alle prime informazioni trapelate, solo per un automobilista - che è stato estratto dalle lamiere dai pompieri intervenuti - si è reso necessario il trasporto in ospedale, alla Poliambulanza di Brescia. L'uomo avrebbe riportato seri traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Illeso, per fortuna, il bimbo di 4 anni. Anche per le altre persone coinvolte tutto si è risolto con qualche lieve ferita, medicata sul posto dai sanitari del 118.