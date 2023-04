Il dolore per Atif, giovane padre di 3 figli morto in ospedale dopo l'incidente

Non è sopravvissuto all'incidente, troppo gravi le ferite riportate: la comunità piange la scomparsa di Mohammad Atif, classe 1983 e 40 anni da compiere a novembre, padre di tre bambini - due maschi e una femmina - e dal 2007 sposato con Misbah. Abitavano tutti insieme a Calcinato, paese d'adozione della famiglia di origini pakistane: Mohammad era nato e cresciuto a Bandala, nella zona della Azad Kashmir, ma ormai da più di tre lustri viveva nel Bresciano.

Dopo aver lavorato per un breve periodo alle Terme di Sirmione, da tempo era stabile il suo impiego alla Cartiera del Chiese di Montichiari. Oltre alla moglie Misbah, lascia nel dolore la figlia Kinza (la più grande, 12 anni) e i figli Talha (9 anni) e Aniq (8 anni). Mohammad Atif è morto alla Poliambulanza, dov'era ricoverato in condizioni disperate da martedì mattina.

L'incidente

Quel giorno era stato vittima di un drammatico incidente, sulla Sp28 tra Montichiari e Calcinato: a bordo della sua Opel Astra, avrebbe improvvisamente invaso la corsia opposta di marcia proprio mentre transitava un camion autoarticolato Scania guidato da una donna di 45 anni. Impatto violentissimo: la Opel era stata sbalzata fuori strada e aveva concluso la sua folle corse in un campo, dopo un volo di diversi metri. I rilievi sono stati affidati agli agenti della Polizia Locale intercomunale di Calcinato e Bedizzole, guidati dal comandante Andrea Agnini: come da prassi, è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale.