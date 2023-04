Tragico frontale con un tir: padre di 3 figli muore in ospedale

Dopo quasi due giorni di lotta, il suo cuore ha cessato di battere. Mohammad Atif, 39 anni, di origine pakistana ma di casa a Calcinato, è morto nella serata di mercoledì 19 aprile, in un letto del reparto di terapia intensiva della Poliambulanza di Brescia. Era stato ricoverato nella clinica cittadina, in condizioni disperate, dopo il terribile incidente avvenuto, nella mattinata di martedì 18 aprile, sulla Strada provinciale 28 a Calcinato.

La Opel Astra guidata dall'uomo, padre di tre figli, avrebbe improvvisamente invaso la corsia opposta di marcia, proprio mentre transitava un camion autoarticolato Scania guidato da una donna di 45 anni di nazionalità polacca. Uno schianto terribile: la Opel era stata sbalzata fuori strada ed aveva finito la corsa in un campo dopo un volo di diversi metri. Le cause all'origine della sbadata sono ancora al vaglio della polizia locale di Calcinato e Bedizzole: gli agenti, guidati dal comandante Andrea Agnini, si erano occupata dei rilievi.

Aperto, come da prassi, un fascicolo per omicidio stradale, al momento contro ignoti. La salma del giovane padre, avrebbe compiuto 40 anni il prossimo novembre, è a disposizione del magistrato che nelle prossime ore stabilirà se effettuare l'autopsia o dare il nulla osta per la sepoltura.