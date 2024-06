Padre di famiglia muore in tangenziale mentre va al lavoro

A quanto pare stava andando al lavoro, anche se domenica. È morto in Tangenziale Sud Mohamed Ibrahim Eldeousky, il muratore di 42 anni di origini egiziane vittima del tragico incidente all'altezza dell'uscita 5 della Sp11 (lo svincolo per Brescia Centro e San Zeno: pare avesse un appuntamento in zona Fornaci), a bordo del furgone che usava per lavorare, un Fiat Doblò andato completamente distrutto a seguito dell'impatto. Lo schianto poco prima delle 13: la dinamica dell'accaduto è al vaglio degli agenti della Polizia Stradale di Salò, intervenuti per i rilievi: al momento l'ipotesi più accreditata è quella di un colpo di sonno alla guida, forse un malore.

La terza vittima in meno di 24 ore

Nel Bresciano è la terza vittima sulle strade in meno di 24 ore, dopo le morti in Valcamonica di Sergio Sanzogni, 25 anni, e di Alen Karaboja, 17. L'impatto, violentissimo, è stato purtroppo fatale: all'arrivo dei soccorsi il povero Mohamed era già morto. Sul posto l'automedica, l'infermierizzata e un'ambulanza di Bresciasoccorso: ma non c'è stato niente da fare.

Sul luogo dell'incidente si sono precipitati anche la moglie e il fratello della vittima: Mohamed Ibrahim Eldesouky ormai da più di 15 anni viveva e lavorava nel Bresciano. Padre di famiglia, era residente a Mazzano con i suoi familiari: a casa, oltre alla moglie, lo aspettavano due figlie e un figlio. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria, a breve sarà riconsegnata ai parenti per organizzare il funerale.