Terribile schianto sulla Provinciale: la vittima è un giovane autista

Uno schianto tremendo, domenica mattina sull'ex Statale di Albino, che purtroppo non gli ha lasciato scampo: il 28enne Mohamed El Messaoudi è morto sul colpo nell'impatto. Era a bordo della sua Peugeot quando avrebbe tentato un sorpasso: mentre superava un'Audi si è trovato di fronte un furgone Mercedes che viaggiava in direzione opposta. Entrambi i conducenti hanno provato a evitare lo scontro frontale, ma non c'è stato niente da fare.

Illeso il conducente dell'Audi, 51 anni, ricoverato in codice verde ma solo per accertamenti, tre invece i feriti a bordo del furgone: la più grave è la madre, 49 anni, ricoverata in codice rosso al Papa Giovanni, in codice giallo (all'Humanitas Gavazzeni, sempre a Bergamo) gli altri due, il padre di 47 e il figlio di 18 anni. Il povero Mohamed, come detto, è morto sul colpo.

Il dolore dei genitori e del fratello

Sul posto le ambulanze di Padana Emergenza e Croce Rossa, l'automedica, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri a cui sono stati affidati i rilievi. Non ci sarebbero dubbi sulla dinamica, ma sono in corso ulteriori accertamenti: non si esclude che il 28enne stesse eseguendo un sorpasso vietato. Nato e cresciuto in provincia di Bergamo, Mohamed El Messaoudi abitava a Cene insieme ai genitori e al fratello. Si era diplomato all'istituto Pesenti di Bergamo, da un paio d'anni lavorava come autista per la Ortotecnic, ancora in città. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria.