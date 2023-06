Morto sulla strada subito dopo il lavoro: lascia la moglie e 2 figli piccoli

Mohamed Ali Omar Ladhin aveva appena finito di lavorare: passata la mezzanotte, stava percorrendo Via Fondrieschi per tornare a casa, a Offlaga. È lungo quella strada buia che è rimasto vittima del drammatico incidente stradale che gli è costato la vita: un impatto purtroppo fatale con una moto Bmw, guidata da un 43enne (anche lui di Offlaga) poi ricoverato in codice giallo alla Poliambulanza di Brescia (non è in pericolo di vita). Ladhin era in sella a un monopattino elettrico: è finito fuori strada, in un fossato, così come il motociclista che lo seguiva. Ma per il 38enne di nazionalità egiziana non c’è stato nulla da fare.

Si era trasferito da pochi mesi in Italia per lavoro: era dipendente dell’azienda agricola Caligari di Faverzano e martedì sera aveva appena terminato l’ultimo turno. In Egitto vivono la moglie e i suoi due figli piccoli, di 10 e 12 anni, sconvolti dalla notizia: la salma verrà presto trasferita nel suo Paese natale per celebrare il funerale.

In Italia per sognare un futuro migliore

Mohamed Ladhin viveva a Offlaga: era in Italia per costruirsi un futuro migliore, per sé e per la sua famiglia. Travolto in una notte di tarda primavera, senza scampo. L’allarme è scattato poco prima di mezzanotte e mezza: la centrale operativa ha inviato sul posto l’automedica, l’infermierizzata e un’ambulanza dei volontari di Dello, oltre ai Vigili del Fuoco. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri di Pontevico e Verolanuova: per l’accaduto, come da prassi, la magistratura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.

Anche il sindaco di Offlaga, Giancarlo Mazza, si stringe alla famiglia: “Esprimo il profondo cordoglio della nostra comunità per questa giovane vita che si è tragicamente spezzata. Un pensiero va anche alla famiglia, in particolare alla moglie, che ha appreso da lontano di questa straziante notizia”.

