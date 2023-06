Schianto tra due auto sulla Provinciale: tre feriti e traffico bloccato

Traffico bloccato sulla Strada Provinciale 28, per un incidente avvenuto poco minuti dopo le 9 di oggi, lunedì 5 giugno.

Per cause ancora da accertare, due auto si sono scontrate nel tratto compreso tra Mocasina e Bedizzole. Tre in tutto le persone rimaste ferite, delle quali una ha riportato lesioni serie ed è stata portata in ospedale in codice giallo.

Per i soccorsi sono intervenute tre ambulanze dei volontari di Nuvolento e del Cosp di Bedizzole e di Mazzano. I rilievi sono stati raccolti dai carabinieri, che stanno vagliando l'esatta dinamica del sinistro.