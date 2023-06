È Mirjan Cangoja, 39enne residente a Palazzolo, la vittima nell'ennesimo incidente in moto nel Bresciano.

Verso l'una della notte tra giovedì e venerdì, Cangoja ha perso il controllo del suo TMax affrontando una curva lungo la Sp469 di Capriolo, fino a schiantarsi contro un guardrail. L'impatto (violentissimo) gli è stato fatale: è morto sul colpo.

A dare l'allarme alcuni automobilisti di passaggio. Il 112 ha inviato sul posto l'automedica e un'ambulanza del Gruppo Volontari di Adro, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso

Cangoja è il terzo biker vittima di incidente nella nostra provincia, nell'arco di poche ore: sempre a Capriolo era morto Giovanbattista Brizio, poco più tardi era toccato a Iralt Merdita, 28 anni, deceduto in ospedale per le conseguenze dello schianto in cui era rimasto coinvolto a Leno.