Auto sbanda e si ribalta più volte in mezzo alla strada: ragazzo in ospedale

Spaventoso incidente stradale a Milzano verso le 17.30 di sabato. Un 24enne era alla guida della sua Fiat Punto lungo la Provinciale 64, quando ha improvvisamente perso il controllo dell'auto, che si è poi ribaltata più volte su se stessa fermandosi poi ruote all'aria in mezzo alla carreggiata.

Una tragedia sfiorata: nonostante il veicolo sia andato praticamente distrutto, il giovane se l'è cavata con ferite non gravi: è uscito da solo dall'abitacolo ed è stato portato in codice giallo all'ospedale di Manerbio a bordo di un'ambulanza. Sul posto per i rilievi è intervenuta una pattuglia della Stradale.