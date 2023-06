1000 Miglia: moto della polizia si schianta contro una Ferrari d'epoca

Nessun ferito, solo parecchi danni per una della costosissime auto d'epoca che stanno attraversando l'Italia per la 1000 Miglia. L'incidente, che ha visto coinvolta una Ferrari d'epoca, è avvenuto verso le 10 di venerdì 16 giugno, durante la quarta e penultima tappa: partiti da Pavia, i 'bolidi' hanno attraversato la provincia di Piacenza per poi raggiungere il Piemonte e dirigersi verso Milano. Proprio dal centro del capoluogo Lombardo, sabato 17 giugno, prenderà il via l'ultima tappa che riporterà le auto storiche sul red carpet di viale Venezia a Brescia.

Ed è probabile che all'appello mancherà la Ferrari 250 Gt del 1955 guidata dall'americano Robert Di Stanislao (copilota Pietro Frigerio) rimasta coinvolta nello schianto avvenuto a Fiorenzuola, mentre la storica manifestazione automobilistica stava attraversando la tangenziale della città della Valdarda.

Stando a quanto riporta IlPiacenza.it, una moto della polizia stradale - in servizio di scorta al serpentone delle auto - ha tamponato violentemente la Ferrari d'epoca che lo precedeva. L'agente della Stradale fortunatamente non è rimasto ferito e si è subito rialzato. Illeso anche il conducente dell'auto storica - valore stimato circa un milione di euro - che però ha riportato diversi danni alla parte posteriore. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Cortemaggiore e i colleghi del Norm di Fiorenzuola per effettuare i rilievi.