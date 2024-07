È Michele Luzzardi, 21enne di Castelcovati, la vittima del tragico incidente avvenuto verso le 4.20 di oggi (mercoledì 10 luglio) sull'autostrada Brebemi, a poche centinaia di metri dall'uscita di Calcio, mentre viaggiava in direzione della nostra provincia. La notizia della tragedia ha scosso profondamente il mondo della tifoseria bresciana: Michele era un grande fan delle Rondinelle, che seguiva con passione dalla Curva Nord.

Il giallo della dinamica

La dinamica di quanto successo è ancora da verificare, sono in corso gli accertamenti della Polizia Stradale di Chiari. Sembra che il giovane abbia fatto tutto da solo, perdendo il controllo della sua Polo Volkswagen e finendo contro il guardrail.

Non è chiaro, tuttavia, come il corpo sia finito in mezzo alla carreggiata e poi travolto da un tir. L'ipotesi più accredita, al momento, è che il ragazzo sia stato sbalzato dall'abitacolo a seguito dello schianto. Il mezzo pesante che l'ha travolto non si è fermato, ma il conducente potrebbe non essersi accorto di quanto avvenuto: sono in corso le analisi dei filmati ripresi dalle telecamere per risalire al veicolo e all'identità del conducente.