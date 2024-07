Morte di Michele in autostrada: camionista indagato per omissione di soccorso

C’è un indagato per la morte del 21enne di Castelcovati Michele Luzzardi. Si tratta dell’autista del camion che per primo avrebbe travolto il corpo del ragazzo, sbalzato sull’asfalto dell’autostrada A35 dopo una terribile carambola.

Camionista indagato

L’uomo - di origine straniera, ma dipendente di una ditta italiana - è stato fermato nella serata di mercoledì, a meno di 24 ore dal drammatico incidente, a Gorizia. Interrogato dagli agenti della polizia stradale, il camionista avrebbe detto di non essersi accorto della presenza del 21enne sull’asfalto. "Pensavo fossero detriti", avrebbe detto ai poliziotti. Ma il suo racconto non convince a fondo chi indaga e la procura di Bergamo ha aperto un fascicolo nei suoi confronti: l’autotrasportatore è indagato per omissione di soccorso. La salma di Michele Luzzardi non è ancora stata riconsegnata ai familiari: resta a disposizione dell’autorità giudiziaria, per tutti gli accertamenti necessari.

L'incidente in autostrada

Lo schianto sull'A35 è avvenuto verso le 4.30 della notte tra martedì 9 e mercoledì 10 luglio, all'altezza di Calcio. Stando a quanto accertato finora, sembra che la sua Volkswagen Polo stesse viaggiando verso Brescia a velocità sostenuta, quando, per motivi ancora da accertare, ha sbandato finendo per schiantarsi prima contro il guardrail sulla sinistra, poi contro quello sul lato opposto. Una carambola devastante: il corpo del 21enne è finito in mezzo alla carreggiata ed è stato travolto da più mezzi pesanti in transito, morendo sul colpo.

Chi era Michele

Michele era un ragazzo solare e pieno di vita. Dopo essersi diplomato al Gigli di Rovato, stava ora lavorando insieme al padre geometra. Il suo obiettivo, però, era l'Accademia di Belle Arti di Santa Giulia: aveva superato il test d'ingresso per il corso di Interior Design. Frequentava la parrocchia e aveva svolto attività di volontariato. In molti lo conoscevano anche per la sua passione calcistica: era un grande tifoso del Brescia e faceva parte del gruppo ultras Castel.