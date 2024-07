Travolto in autostrada da quattro tir: lacrime e preghiere per Michele

Il corpo di Michele Luzzardi è ancora a disposizione dell'autorità giudiziaria: tornerà a casa dopo che sarà effettuata l'autopsia, fissata per mercoledì 17 luglio. Il 21enne è morto nella notte tra martedì 9 e mercoledì 10 luglio: la sua Volkswagen Polo viaggiava verso Brescia a velocità sostenuta, quando, per motivi ancora da accertare, ha sbandato finendo per schiantarsi prima contro il guardrail sulla sinistra, poi contro quello sul lato opposto. Una carambola devastante: il corpo del 21enne è finito in mezzo alla carreggiata ed è stato travolto da quattro mezzi pesanti in transito, morendo sul colpo.

Aperta un'inchiesta

Sul drammatico incidente farà luce la procura di Bergamo, che ha aperto un'inchiesta per omissione di soccorso. Attualmente c'è un unico indagato: si tratta dell’autista del camion che per primo avrebbe travolto il 21enne. L’uomo - di origine straniera, ma dipendente di una ditta italiana - è stato fermato a meno di 24 ore dallo schianto e poi interrogato dagli agenti della polizia stradale. Il camionista avrebbe detto ai poliziotti di non essersi accorto della presenza del ragazzo sull’asfalto.

Il funerale

A Castelcovati c'è attesa per i funerali che saranno celebrati alle 9 di sabato 20 luglio in oratorio, sempre che non siano necessari ulteriori accertamenti: la chiesa del paese della Bassa è, infatti, troppo piccola per accogliere i tantissimi amici del 21enne. Nel weekend appena trascorso la comunità, e non solo, si è già stretta attorno ai genitori (mamma Monia e papà Maurizio) e alla sorella Martina: lacrime, preghiere e toccanti ricordi hanno accompagnato le parole del parroco durante una breve veglia organizzata, sabato sera, nella parrocchiale.

In tanti, ancora una volta, hanno ricordato il sorriso gioioso di Michele e la sua generosità. Frequentava da sempre la parrocchia e si dava da fare come volontario, durante il Grest e non solo. Dopo essersi diplomato al Gigli di Rovato, stava lavorando insieme al padre geometra. Il suo obiettivo, però, era l'Accademia di Belle Arti di Santa Giulia: aveva superato il test d'ingresso per il corso di Interior Design. In molti lo conoscevano anche per la sua passione calcistica: era un grande tifoso del Brescia e faceva parte del gruppo ultras Castel.