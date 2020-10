Schianto frontale con un bus, muore in ospedale: aveva solo 22 anni

Tragedia sulle strade di Pianengo, provincia di Cremona, a pochi chilometri dai confini bresciani: a poche ore dal terribile incidente in cui era rimasto coinvolto, il 22enne Michael Piloni è morto in ospedale. A nulla sono serviti i tentativi di medici e infermieri: troppo gravi le ferite riportate, in particolare a causa di profonde lesioni interne. Lascia i genitori e un fratello.

Nel tardo pomeriggio di giovedì lo schianto fatale: intorno alle 18.30 la Lancia Ypsilon di Piloni si è scontrata frontalmente con un autobus delle Autoguidovie, che viaggiava in direzione opposta lungo Via Aldo Moro. Violentissimo l'impatto, le cause sono ancora in corso di accertamenti: i rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale.

La corsa in ospedale, poi il decesso

Illeso il 50enne in quel momento alla guida del pullman, che era senza passeggeri: gravissime invece le condizioni di Piloni, rimasto incastrato tra le lamiere e privo di sensi. Per liberarlo si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco: sul posto anche l'automedica e due ambulanze della Croce Rossa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il giovane Michael è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Maggiore, dove è stato ricoverato in codice rosso. Con il passare delle ore, purtroppo, le sue condizioni non si sono stabilizzate, anzi. E in tarda serata è arrivata la triste notizia. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria per i doverosi approfondimenti, poi sarà riconsegnata ai familiari.