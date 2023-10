Schianto in curva contro le auto in sosta: gravissimo centauro bresciano

Sono gravissime le condizioni del 47enne bresciano, abita a Cimbergo, coinvolto in un incidente per ora poco chiaro martedì pomeriggio a Menaggio, sul lago di Como. Sull’accaduto indaga la Polizia Locale, a cui sono stati affidati i rilievi: poco prima delle 14, il 47enne è stato avvistato a terra da un passante. Era in sella alla sua moto quando, in curva e per cause in corso di accertamento, avrebbe urtato prima una e poi altre due auto in sosta, cadendo rovinosamente a terra.

La macchina dei soccorsi si è mossa rapida: in pochi minuti sul posto già c’erano l’automedica e un’ambulanza di Lariosoccorso, mentre in volo è stato fatto decollare l’elicottero. Il ferito era già privo di sensi: è stato intubato e caricato sull’eliambulanza, trasferito d’urgenza in ospedale e ricoverato in codice rosso al Papa Giovanni di Bergamo. È in prognosi riservata, e in serata non ancora dichiarato fuori pericolo.