Pauroso schianto con la moto: giovane portato in ospedale con l'eliambulanza

Sono stati attimi di paura infinita nel tardo pomeriggio di domenica a Medole, al circuito da cross Crosspark Enjoy in località Ca' Morino: è qui che intorno alle 18.30, durante una gara amatoriale, a seguito di uno scontro in pista un giovane centauro di 22 anni (residente nel Veronese) è stato trasferito d'urgenza in elicottero in ospedale a Cremona.

E' stato ricoverato in codice rosso, ma la buona notizia è che il 22enne non avrebbe mai perso conoscenza, e non sarebbe in pericolo di vita. Rimarrà comunque in stretta osservazione in ospedale, per i gravi traumi subiti. Sull'accaduto indagano i carabinieri di Castiglione, intervenuti per i rilievi. Sul posto anche un'ambulanza della Croce Rossa.