Medico di base morto carbonizzato: "Francesco era disponibile e attento"

Comunità in lutto per la scomparsa di Francesco Maria Randon, 60 anni, medico di base originario di Padova – dove vivono la moglie e la giovane figlia – dal 29 maggio scorso in servizio a Pontirolo Nuovo, provincia di Bergamo. È morto lunedì pomeriggio sulla Statale 42, a Brusaporto, a metà strada tra gli svincoli per Lovere e la Valcamonica e per Clusone e la Val Seriana: era alla guida della sua Ford Puma, aveva da poco finito di lavorare, ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un Tir. La sua auto ha preso fuoco, lui è morto carbonizzato.

Disposta l’autopsia

La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha disposto l’autopsia. I familiari sono stati avvisati solo in serata: ci sono volute delle ore per risalire all’identità della vittima. Da qualche tempo era domiciliato a Fara Gera d’Adda: prima di Pontirolo era già stato medico di medicina generale nella Bergamasca, nei Comuni di Berzo San Fermo e Borgo di Terzo.

Il cordoglio

Tantissimi i messaggi di cordoglio, anche il Comune di Pontirolo Nuovo si unisce al lutto: “Il dottor Randon – si legge in una nota – era medico a Pontirolo dal 29 maggio scorso: si è dimostrato una persona sempre molto disponibile e attenta ai bisogni dei propri pazienti. Il sindaco e l’amministrazione sono addolorati per questa perdita e si stringono alla famiglia in questo momento di cordoglio”.