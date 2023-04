Auto si schianta contro un albero, uomo estratto dalle lamiere: è grave

Un 51enne residente a Castenedolo è stato ricoverato in gravi condizioni al Civile di Brescia, in seguito a un incidente stradale avvenuto a Ciliverghe di Mazzano, nella notte tra mercoledì 26 e giovedì 27 aprile. Verso l'una, l'auto guidata dall'uomo è uscita di strada, finendo per schiantarsi contro un albero che costeggia via Matteotti.

Rimasto intrappolato tra le lamiere accartocciate del veicolo, è stato estratto dai vigili del fuoco, accorsi sul posto insieme ai sanitari del 118 che hanno poi stabilizzato e intubato il 51enne. Infine, la corsa a sirene spiegate verso il nosocomio cittadino, dove l'automobilista è stato ricoverato in codice rosso. Il 51enne avrebbe riportato gravi traumi, e i medici si sono riservati la prognosi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Al vaglio degli agenti della polizia stradale di Desenzano le cause della sbandata e dell'uscita di strada: stando a una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe fatto tutto da solo e non ci sarebbero altri veicoli coinvolti. Potrebbe avere accusato un malore al volante, come un colpo di sonno o semplicemente essersi distratto: la Stradale non esclude alcuna ipotesi.