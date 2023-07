Terribile schianto nella notte: coinvolte 3 auto, grave un ragazzo

È stato ricoverato in gravi condizioni al Civile il giovane di 30 anni che, nella notte tra sabato e domanica, è rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale sulla Ss45bis a Mazzano.

Per cause ancora in corso di accertamento, tre auto si sono scontrate in prossimità del distributore di benzina Esso verso mezzanotte e mezza. Tre anche le persone ferite, ragazzi di 25, 29 e 30 anni.

Per i soccorsi sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco, due ambulanze e un'automedica. Oltre al ferito grave portato al Civile, si segnala un ricovero in codice giallo alla Poliambulanza. I rilievi son stati raccolti da una pattuglia della Stradale.