Schianto in tangenziale, due morti e un ferito gravissimo: sono tutti operai di una ditta

Il dramma si è consumato in pochi istanti, lunedì poco dopo le 13 e sulla stessa strada, a una manciata di chilometri da dove solo un paio di settimane fa persero la vita cinque ragazzi originari della Valsabbia. Anche stavolta ci sono vittime sulla Ss45bis: un uomo di 53 anni, di nazionalità polacca, e un ragazzo di 27, ucraino. Erano a bordo del furgone Iveco Daily a tre posti di cui è rimasto solo un groviglio di lamiere, dopo lo schianto: in gravissime condizioni anche il terzo occupante del mezzo.

Il furgone si è schiantato con un camion che viaggiava in direzione opposta, non lontano dall'area di servizio Esso in territorio di Mazzano. Il conducente del mezzo pesante – 54 anni, di Gottolengo – è stato ricoverato in ospedale, ma le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. La strada è rimasta chiusa a lunga, quasi tutto il pomeriggio nel tratto interessato all'incidente. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale.

La ricostruzione della dinamica

Ci sono ancora tanti dubbi da chiarire sulla dinamica. Ma ci vorrà del tempo per capire cosa è davvero: da quanto si apprende alla guida del furgone c'era il 53enne, che improvvisamente avrebbe perso il controllo del mezzo, nella zona dell'area di servizio. Il furgone avrebbe allora invaso la corsia opposta di marcia, proprio mentre sopraggiungeva il camion, in direzione opposta. Impatto inevitabile, e purtroppo fatale.

Sul posto 3 ambulanze e l'elicottero

Morti sul colpo il 53enne e il 27enne: gravissimo il 48enne che era con loro, anche lui originario dell'Est Europa e ora ricoverato al Civile, trasferito in ospedale in elicottero. Tutti dipendenti di un'azienda bresciana, pare si stessero muovendo verso un cantiere, in direzione Salò. E' stato invece trasferito in codice giallo alla Poliambulanza il 54enne alla guida del camion. Sul posto, oltre a Polstrada, Vigili del Fuoco ed elisoccorso, anche l'automedica e tre ambulanze di Bedizzole, Mazzano e Nuvolento.