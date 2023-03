Spaventoso frontale, coinvolte due auto con a bordo mamme e figlioletti

Spaventoso incidente, nel pomeriggio di domenica 5 marzo, a Molinetto di Mazzano. Verso le 17 una Peugeot e una Toyota si sono scontrate frontalmente lungo via Brescia, per cause al vaglio della polizia stradale.

Al volante di entrambe le auto due giovani madri, a bordo i rispettivi figli. Sei le persone coinvolte: due bimbe di 6 e 9 anni, un bimbo di 10, un ragazzina di 14 e due donne di 41 e 44 anni. Per tutti loro si sarebbe reso necessario il trasporto nei nosocomi cittadini (Civile e Poliambulanza), per le cure del caso. Tanto lo spavento, ma (per fortuna) lievi le ferite: i ricoveri sono tutti avvenuti in codice verde.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze dei volontari di Nuvolento e del soccorso di Calcinato, oltre a una pattuglia della polizia stradale di Salò che si è occupata dei rilievi del caso.