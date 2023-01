In fuga dalla polizia a 180 all'ora: era già stato coinvolto in un incidente mortale

Verrà denunciato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale: a questo si aggiunge il lungo elenco di infrazioni al Codice della strada compiute nel corso del folle inseguimento, tra cui eccesso di velocità, guida con patente sospesa e senza assicurazione, guida contromano, sorpassi vietati. Il protagonista è un 35enne di Visano, di origini egiziane, già noto alle forze dell'ordine in quanto sarebbe stato coinvolto nel tragico incidente stradale del giugno scorso, a Lonato del Garda, in cui perse la vita l'ex agente di Polizia locale Sergio Mason.

Anche stavolta si è sfiorata la tragedia. Tutto è successo sabato pomeriggio tra Mazzano e Montichiari: intorno alle 16 il giovane, alla guida di una Volkswagen Golf, ha incrociato una pattuglia della Polizia locale intercomunale e, probabilmente conscio di non essere "regolare" alla guida, avrebbe subito fatto inversione con l'intento di seminare gli agenti.

Il folle inseguimento

Da qui ha preso il via il pericolosissimo inseguimento: da Via Matteotti (a Mazzano) la Golf è sfrecciata a tutta velocità tra le strette strade in località Macina, arrivando a sfiorare i 180 chilometri orari, proseguendo la sua fuga tra Castenedolo e la Corda Molle, imboccando infine la Strada provinciale in direzione Montichiari. La sua folle corsa si è conclusa all'altezza della rotatoria tra la Sp37 e la Sp668: ha perso il controllo della sua auto ed è finito fuori strada schiantandosi contro un albero.

Raggiunto e denunciato

Nonostante le (lievi) ferite subite, è sceso dalla vettura e ha provato ancora a scappare, a piedi, ma è stato rincorso e raggiunto dagli agenti. Il bilancio è di tre persone ferite: oltre al 35enne anche due agenti, fortunatamente con prognosi di pochi giorni. Come da prassi, il conducente della Golf in ospedale è stato sottoposto ai test di alcol e droga: gli esiti sono attesi in queste ore (per la cronaca, è già stato dimesso). Nel corso della giornata di lunedì verrà infine formalizzata la denuncia. "Proseguiremo senza sosta con i controlli stradali - spiega la vicecomandante Eleonora Colombo - con l'intento di tutelare automobilisti e cittadini".