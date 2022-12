Schianto tra due auto sulla Provinciale: un ferito in ospedale, code e rallentamenti

Code e rallentamenti nella mattinata di oggi, giovedì 22 dicembre, per un incidente avvenuto a Mazzano sulla Strada provinciale 116 (la Gardesana Occidentale).



Per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, intervenute sul posto con una pattuglia della polizia stradale, due auto si sono scontrate un centinaio di metri prima dell'Italcementi.

Per soccorrere i feriti – un uomo di 46 anni e una 52enne – sono dovute intervenire le ambulanze del Cosp di Mazzano e del Soccorso Pubblico Calcinato, oltre a una squadra dei vigili del fuoco di Brescia.

Per fortuna, né il 46enne né la 52enne hanno riportato gravi lesioni e si è reso necessario un solo ricoverato in ospedale, a Gavardo, per semplici accertamenti. Più rilevanti, invece, i disagi per il traffico, tornato scorrevole dopo circa un'ora.