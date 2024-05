Frontale sulla Provinciale: caos traffico e due feriti, tra cui una bimba

Il traffico è andato in tilt, ma la buona notizia è che le tre persone coinvolte nello schianto, tra cui una bambina di 9 anni, non hanno riportato ferite gravi. L’incidente è avvenuto nella prima mattinata di oggi (mercoledì 22 maggio) lungo la Sp 116 tra Virle, frazione di Rezzato, e Mazzano. Stando a una prima ricostruzione, due auto si sono scontrate frontalmente, per cause al vaglio della polizia stradale di Salò, all’altezza della zona industriale.

La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata poco prima delle 7.30: per i soccorsi sono intervenute due ambulanze, un’automedica e una squadra dei vigili del fuoco. Tre le persone coinvolte: un uomo di 44 anni, una donna di 46 e, come detto, una bimba di 9. Solo per la piccola e per uno degli automobilisti si è reso necessario il trasporto negli ospedali cittadini (Civile e Poliambulanza), per le cure e gli accertamenti del caso. Un forte shock, ma traumi e ferite, per fortuna, non gravi: entrambi i ricoveri sono infatti avvenuti in codice giallo.

Traffico in tilt: lunghe cose si sono formate lungo la strada provinciale, parallela alla Ss45bis, che collega Rezzato e Mazzano alla Valsabbia e a Salò.