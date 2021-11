Schianto in autostrada, sfonda il guard rail: feriti 2 giovani, uno è grave

Terribile incidente a Mazzano: giovedì sera, poco prima di mezzanotte, un’auto è uscita di strada lungo la A4, nel territorio di Mazzano.L’episodio è accaduto al km 231, in direzione Venezia: dalle prime informazioni sembrerebbe che il conducente dell’auto abbia perso il controllo del mezzo – probabilmente a causa di un malore – finendo fuori strada.

A bordo del veicolo due uomini di 33 anni, uno dei quali è stato trasportato d’urgenza al Civile di Brescia. Le sue condizioni sono molto serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono giunte due ambulanze della Croce Bianca di Brescia e del Cosp di Mazzano, insieme ai Vigili del fuoco e la Polizia autostradale del distaccamento di Verona Sud, a cui sono stati affidati i dovuti rilievi. A causa delle cattive condizioni meteorologiche l’eliambulanza non è riuscita ad arrivare sul luogo del sinistro.