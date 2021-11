Un colpo di sonno e finisce fuori strada, auto distrutta: ragazzo in coma

Sono gravissime le condizioni del ragazzo di 33 anni che ha avuto la peggio nel terribile schianto di giovedì sera sull'autostrada A4, poco prima di mezzanotte in territorio di Mazzano, appena oltre i confini di Calcinato: il giovane, di nazionalità slovacca, è attualmente in coma al Civile di Brescia. Era a bordo di una Skoda insieme a un connazionale e coetaneo, quando per cause in corso di accertamento (forse un colpo di sonno) è finito fuori strada sfondando il guard rail, e precipitando nel prato dopo un volo di diversi metri.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuocco del comando provinciale, con il supporto dell'autogru e per liberare gli occupanti incastrati tra le lamiere del veicolo, andato completamente distrutto. Ad occuparsi dei feriti, oltre all'automedica, anche le ambulanze della Croce Bianca di Brescia e del Cosp di Mazzano. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale di Verona Sud.