Pauroso schianto in tangenziale: due ragazze in ospedale

Un altro brutto incidente si è verificato sulla tangenziale Ss45bis, a una settimana esatta di distanza dal terribile schianto costato la vita al giovane imprenditore Alessandro Carrera. Il primo bilancio è di due ragazze ferite: per fortuna, non sarebbero in condizioni critiche.

Lo schianto è avvenuto poco prima delle 12.30 di oggi (lunedì 27 novembre) tra Rezzato e Mazzano, all'altezza di un distributore di carburante e ha coinvolto due auto: una Mercedes e un'utilitaria, entrambe pesantemente danneggiate nell'impatto. Le due giovani donne a bordo sono state soccorse dai vigili del fuoco e dai sanitari del 118. Per loro si è inizialmente temuto il peggio: sul posto sono state inviate d'urgenza due ambulanze e un'automedica.

Dopo le prime cure, le due ragazze (hanno 24 e 33 anni) sono state trasportate all'ospedale di Gavardo e alla clinica Poliambulanza di Brescia. Per entrambe un forte shock e seri traumi: sono state ricoverate in codice giallo. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri, che si sono occupati dei rilievi e della gestione della viabilità. Il traffico non avrebbe subito pesanti ripercussioni: qualche rallentamento si è registrato nel tratto in cui è avvenuto lo schianto.