Tragico schianto sulla Statale: due morti e un ferito grave

Un tragico incidente si è verificato, lunedì pomeriggio, lungo la Statale 45bis. Stando alle prime informazioni trapelate, due uomini - di 53 e 54 anni - hanno perso la vita dopo il terribile schianto, che ha coinvolto un camion e un furgoncino, mentre un'altra persona sarebbe in gravissime condizioni.

L’allarme è scattato poco dopo le 13: sul posto sono state inviate tre ambulanze, un’automedica, l’elisoccorso decollato dal Civile di Brescia e una squadra dei Vigili del Fuoco. L’incidente, la cui dinamica è al vaglio della Polizia Stradale, è avvenuto in territorio di Mazzano, in direzione della città. Entrambe le vittime viaggiavano sul furgoncino, così come l'uomo che è stato trasportato - in condizioni critiche, a bordo dell'eliambulanza. - al Civile di Brescia.

La Statale è chiusa al traffico, in entrambi i sensi di marcia, tra Nuvolera e Virle: si segnalano lunghe code.