Incidente in tangenziale tra un camion e due auto, 6 feriti: uno è grave

Brutto incidente venerdì 16 luglio a Mazzano, lungo la 45bis, in direzione Brescia. Lo schianto è avvenuto verso le 11:30 ed ha coinvolto un camion e tre automobili.

La Polizia Stradale è prontamente intervenuta per alternare il senso di marcia; si sono formate lunghissime code sia verso il lago che verso la città, in una mattina in cui la viabilità era già al collasso a causa del traffico in A4. La dinamica è ancora al vaglio degli agenti: sei i feriti, di cui uno in gravi condizioni.