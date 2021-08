Incidente in scooter a Curno: morto Mauro Molinari di San Giovanni Bosco

Ancora una vita spezzata lungo le strade della Lombardia: nella notte tra sabato 28 e domenica 29 agosto, un uomo di 55 anni, Mauro Molinari, ha perso la vita in un incidente a Curno, allo svincolo con Mozzo, in provincia di Bergamo.

Erano circa le 3.15: Molinari, ristoratore di San Giovanni Bosco, stava viaggiando lungo la Val Brembana in sella al suo scooter Suzuki 150, quando - per cause ancora da chiarire - sarebbe finito sulla corsia opposta scontrandosi con una Golf guidata da un 24enne di Bonate di Sotto.



Dopo il violento impatto il 55enne è stato sbalzato dalla sella, cadendo rovinosamente a terra. In quel momento è transitata una Punto grigia, che l’ha travolto trascinandolo per alcuni metri. Da alcune testimonianze sembrerebbe che la Punto si sia fermata, il pilota sia sceso ma dopo aver visto il ferito sia fuggito.

Sul posto sono accorsi il 118 e la Polizia Stradale di Bergamo, la quale ha immediatamente avviato le indagini per ricostruire i fatti. Gli agenti stanno cercando di individuare l’auto in fuga attraverso le telecamere di videosorveglianza: il ragazzo al volante della Punto rischia gravi conseguenze se non dovesse costituirsi.